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رابع أيام العيد.. الأزرق تسجل أعلى درجة حرارة عظمى في الأردن

منذ ساعة واحدة
رابع أيام العيد.. الأزرق تسجل أعلى درجة حرارة عظمى في الأردن

وطنا اليوم_أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أعلى 10 درجات حرارة عظمى سجلت خلال نهار اليوم الأربعاء “رابع ايام العيد” في المحطات التابعة للأرصاد الجوية الاردنية.

 

وبحسب الأرصاد فقد سجلت محطة الأزرق أعلى درجة حرارة حيث وصلت 44.5 درجة مئوية ،تلتها محطة الصفاوي 44.0 درجة مئوية .

 

وسجلت منطقة الخالدية والظليل 43.6 درجة مئوية تلتها العقبة 43.5 درجة مئوية، فيما سجلت ديرعلا 42.8 درجة مئوية .

 

ووصلت الحرارة في الجفر 42.2 ،وفي القطرانة 41.6 درجة مئوية، ووصلت في الزرقاء 41.0 درجة مئوية، والغباوي 40.8 درجة مئوية، الباقورة 40.6 درجة مئوية .


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