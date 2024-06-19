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النيابة العامة تقرر توقيف شخص 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر

منذ ساعة واحدة
النيابة العامة تقرر توقيف شخص 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر

وطنا اليوم_بدأت النِّيابة العامة في التَّحرك ضدَّ سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشَّرعية.

وقررت النِّيابة العامة توقيف شخص 15 يومًا بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن حاول تسهيل مهمة هجرة 3 أشخاص بشكل غير شرعي.

كما قررت النِّيابة العامة منع سفر صاحب محل خدمات سياحية لمدة 3 أشهر على ذمة قضية تسهيل هجرة غير شرعية لمواطنين أردنيين.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية بترا، فان الأردن يتعاون مع الشّرطة الدَّولية “الانتربول” للوصول إلى كل من يثبت تورطه بقضايا الاتجار بالبشر والتي من بينها الهجرة غير الشَّرعية

وغلظ القانون الأردني العقوبة على تجار البشر والتي من بينها جريمة الهجرة غير الشَّرعية وتصل عقوبتها إلى السَّجن حتى 20 عامًا.


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