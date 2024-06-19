اسعار النفط تتراجع بشكل طفيف في التعاملات الاسيوية

وطنا اليوم- تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع مع موازنة السوق، وسط مخاوف حيال الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، لتصل إلى 85.16 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، لتصل إلى 81.35 دولار للبرميل.