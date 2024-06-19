بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصر تنفي المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة

منذ 30 ثانية
مصر تنفي المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة

وطنا اليوم_نفت مصر ما تردد عن موافقتها على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة. مصدر رفيع المستوى صرح، وفقاً لما أوردته فضائية “القاهرة الإخبارية”، بأنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في هذه القوة.

مصر تؤكد موقفها من التعامل مع معبر رفحهذا التصريح جاء تأكيداً لموقف مصر السابق بشأن التعامل في معبر رفح، حيث أوضحت مصر أنها تتعامل فقط مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

جهود مصرية لتفعيل الهدنة وتبادل الأسرىتواصل مصر جهودها لتفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

أبلغت القاهرة كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يضعف مسارات التفاوض، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

تصدقوهم انهم يتبادلون الادوار لذبح الشعب الفلسطيني

10:12

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

22:37

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري 

22:23

الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية

21:17

الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي: ما حدث في موسم الحج أمر جلل ويتطلب تحقيقاً شاملاً

21:15

العثور على 84 حاجاً أردنياً من قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين في مكة

20:57

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

20:23

حزب إرادة ينعى الحجاج ويعزي ذويهم وعائلاتهم

19:36

الميثاق الوطني يدعو للتحقيق بملابسات ملف الحجاج المتوفين

19:05

مصر تخرج من قائمة أفضل 10 وجهات سياحية للإسرائيليين

18:43

فرق من الأمن العام توزع المياه وتتأكد من اتباع الارشادات مع ارتفاع الحرارة

18:41

حزب إرادة يفتتح رسميًا مقره في محافظة عجلون، وأمينه العام يعاهد الجميع على نهج الشفافية والوضوح

وفيات
وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024