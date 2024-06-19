مصر تنفي المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة

وطنا اليوم_نفت مصر ما تردد عن موافقتها على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة. مصدر رفيع المستوى صرح، وفقاً لما أوردته فضائية “القاهرة الإخبارية”، بأنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في هذه القوة.

مصر تؤكد موقفها من التعامل مع معبر رفحهذا التصريح جاء تأكيداً لموقف مصر السابق بشأن التعامل في معبر رفح، حيث أوضحت مصر أنها تتعامل فقط مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

جهود مصرية لتفعيل الهدنة وتبادل الأسرىتواصل مصر جهودها لتفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

أبلغت القاهرة كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يضعف مسارات التفاوض، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.