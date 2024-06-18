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الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية

منذ 19 ثانية
الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في مديريتي دفاع مدني عجلون وجرش أخمدتا اليوم حريق أتى على أعشاب جافة وأشجار حرجية في أحراش عجلون

وأضاف أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح في حين بلغت مساحة الحريق (100) دونم، وفُتح تحقيق لبيان أسباب الحريق.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها اليوم بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عنها لحماية الغابات والأشجار الحرجية والمثمرة.

ودعت الى الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والمسببة للحرائق مثل رمي أعقاب السجائر ، والإهمال في التعامل مع مصادر الاشتعال، وعدم اطفاء النار بشكل كامل أثناء التنزه.

وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث وعند الحاجة على رقم الطوارئ الموحد 911.


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