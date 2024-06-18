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حزب إرادة ينعى الحجاج ويعزي ذويهم وعائلاتهم

منذ 3 ساعات
حزب إرادة ينعى الحجاج ويعزي ذويهم وعائلاتهم

وطنا اليوم_

بيالغ الحزن والأسى ينعى حزب إرادة الحجاج الأردنيين ويتقدم إلى ذويهم وعائلاتهم بأحر التعازي.

الحجاج الأردنيين كانت قد وافتهم المنية خلال تأديتهم لمناسك الحج،هذه الفريضة المقدسة، وندعو بالسلامة لجميع الحجاج ونتمنى لهم عودة آمنة مطمئنين سالمين غانمين.

كما ويشارك أعضاء الهيئة العامة في حزب إرادة الأسرة الأردنية كافة مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يتقبلهم عنده ويسكنهم فسيح جنانه وأن يربط على قلوب ذويهم وينزل عليهم السكينة والصبر.

ويهيب حزب إرادة بالأخوة المواطنين إستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة كما يهيب بوسائل الإعلام أن تتوخى الدقة والأمانة العلمية في نقل المعلومات، وبالأجهزة الرسمية أن تحاسب ناشري الإشاعات الذين لم يراعوا مشاعر الأردنيين وخوفهم على أفراد أسرهم.

ويطالب حزب إرادة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالبحث في ملابسات ما تعرض له الحجاج الأردنيين والكشف للرأي العام الأردني عن الأسباب الحقيقة وراء ما حصل معهم، ومحاسبة من وقف وراء التضليل الذي مورس على عدد كبير من الأردنيين وتسبب بوفاة عدد من المواطنيين الأردنيين الذين تم التغرير بهم دون تأمينهم بما يحفظ حياتهم وكرامتهم.

وندعو الجهات الرسمية المعنية بمتابعة شؤون الحجاج والمواطنين الأردنيين إلى تكثيف الجهود وتنسيقها مع السلطات الرسمية السعودية في رعاية شؤون المواطنين الأردنيين و البحث عن المفقودين وضمان عودتهم إلى وطنهم آمنين وسالمين من كل مكروه وأذى.

حزب إرادة ، الثلاثاء ، ٢٠٢٤/٦/١٨


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