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الميثاق الوطني يدعو للتحقيق بملابسات ملف الحجاج المتوفين

منذ 4 ثواني
الميثاق الوطني يدعو للتحقيق بملابسات ملف الحجاج المتوفين

وطنا اليوم_ دعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لفتح تحقيق بملابسات وفاة حجاج أردنيين خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، والوقوف على كافة الأسباب التي أدت لوفاة العشرات من الحجاج الأردنيين.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء “إننا وإذ نعرب عن أسفنا لوفاة العشرات من أبناء وبنات الأردنيين خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، فإننا نطالب بفتح تحقيق موسع حول هذا الحدث الذي هز وجدان الأردنيين”.

كما دعا الميثاق الوطني الى إعادة النظر بتعليمات أداء مناسك العمرة، وإيقاف السماح لتسيير رحلات العمرة بين شهر رمضان وشهر ذو الحجة منعا لتكرار هذه المأساة التي ألمت بنا جميعا وذهب ضحيتها حجاج أردنيين، وزيادة الرقابة على الشركات المختصة بالحج والعمرة،.

وجدد الميثاق الوطني التعزية من ذوي الحجاج المتوفين، سائلا الله تعالى أن يرحمهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.


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