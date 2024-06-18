العثور على 84 حاجاً أردنياً من قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين في مكة

وطنا اليوم_في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لعمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين، تم الإعلان عن العثور على 84 حاجاً أردنياً من بين 106 مسجلين على قوائم المفقودين. وأفادت مديرية العمليات والشؤون القنصلية أن هؤلاء الحجاج يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات السعودية، حيث تتفاوت حالتهم الصحية بين الجيدة والمتوسطة والحرجة.

لا تزال عمليات البحث جارية عن 22 حاجاً أردنياً مفقوداً بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسلطات السعودية المختصة. كما أكدت الوزارة على تواصلها المستمر مع ذوي الحجاج المتوفين وذوي المفقودين.

للتواصل والإبلاغ عن أي مفقودين أو طلب المساعدة، يمكن الاتصال بمديرية العمليات والشؤون القنصلية على الرقم: 00962795497777، أو خط الطوارئ في جدة على الرقم: 00966501784611، أو عبر البريد الإلكتروني: op.ctr@fm.gov.jo.