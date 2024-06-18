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فرق من الأمن العام توزع المياه وتتأكد من اتباع الارشادات مع ارتفاع الحرارة

منذ ساعة واحدة
فرق من الأمن العام توزع المياه وتتأكد من اتباع الارشادات مع ارتفاع الحرارة

وطنا اليوم_واصلت مديرية الأمن العام أنشطتها وواجباتها الميدانية في التسهيل على المواطنين ومساعدتهم والحفاظ على الأمن والسلامة العامة خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

 

وجالت فرق من الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مديريات الشرطة، والدفاع المدني والدرك، في مناطق التجمعات، مثل أماكن التنزه، ومواقع الترفيه، ومناطق ذبح الأضاحي.

 

ووزعت الفرق المنشرة في الميدان المياه على المواطنين، وعملت على نشر الوعي، والتأكد من اتباع الارشادات المتعلقة بالحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

 

#الأردن #الأمن_العام #عيد_اضحى_مبارك


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