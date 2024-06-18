حزب إرادة يفتتح رسميًا مقره في محافظة عجلون، وأمينه العام يعاهد الجميع على نهج الشفافية والوضوح

وطنا اليوم_عجلون-افتتح حزب إرادة رسميًا مقره في محافظة عجلون، حيث جرت مراسم الافتتاح وسط حضور كبير ولافت من أعضاء الهيئة العامة في محافظة عجلون، والذي يجسد حجم الحزب في الشارع وانتشاره الكبير في كل مناطق المحافظة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عضو الحزب رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، ورؤساء فروع الحزب في محافظات الزرقاء، رئيس بلدية الزرقاء الكبرى عماد المومني، والمفرق حمزة أخو ارشيده، واربد صهيب بني يونس، وعجلون فخري المومني، والنواب اعضاء الحزب د. صفاء و د. فايزة عضيبات، والوزير الأسبق عضو الحزب د. عاطف عضيبات، وعضو المجلس السياسي في حزب إرادة عامر القضاة ونواب سابقين ورؤساء بلديات ، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.

ورحب رئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة عجلون فخري المومني في بداية اللقاء بالحضور مؤكدا أن حزب إرادة حزب وطني يحافظ على ثوابته الوطنية ويفتح أبوابه للجميع، لافتا الى أن مجلس الفرع في المحافظة يعمل بشكل مؤسسي لخدمة الحزب خصوصًا و نحن مقبلون على استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية.

من جانبه قال رئيس فرع الحزب في محافظة الزرقاء عماد المومني إن الجميع مطالب بالعمل في حزب إرادة، فنحن مقبلون على استحقاق الانتخابات النيابية والتي نتطلع ان تنعكس بشكل إيجابي على مجلس النواب بعد تعديل قانون الانتخاب وإدخال القائمة الحزبية، مبديًا ثقته بقيادة الحزب وأعضائه وأنصاره بتحقيق إنجاز في الانتخابات المقبلة تعكس حجم الحزب في الشارع الأردني.

كما بارك رئيس فرع الحزب في محافظة المفرق حمزة أخو ارشيده لأبناء محافظة عجلون افتتاح مقر الحزب مبديًا ثقته بأعضاء الحزب وقدرتهم على حمل رسالة الحزب ونشرها في المحافظة.

وعبَّر رئيس مجلس فرع الحزب في محافظة اربد صهيب بني يونس عن اعتزازه بحزب إرادة الذي يواصل الليل بالنهار لنشر ثقافة العمل الحزبي واهميته في النهوض بالوطن، فقد وصل حزب إرادة كل مناطق المملكة بقراه وبواديه ومخيماته وأصبح له امتدادًا في كل المحافظات والذي يؤسس لحزب وطني مستدام.

وقد حيا الأمين العام للحزب نضال البطاينة الحضور والذين جاءوا من كل مناطق المحافظة للمشاركة بافتتاح مقرهم الرئيسي، مؤكدًا أن محافظة عجلون باتت من أهم معاقل الحزب بعد أن كانت في البدايات تضم عددا قليلا مقارنة بالمحافظات الأخرى، وذلك بهمة أعضاء الحزب واخلاصهم وتفانيهم بالعمل لمصلحة الحزب.

وأضاف البطاينة ان حزب إرادة حزب وطني ينطلق من ثوابت وطنية واضحة وهي الوطن والمواطن والجيش والقيادة، ويخطو بخطوات واثقة، فقد شارف برنامج الحزب على الانتهاء ليصاغ ويكتب بلغة المواطن، ليكون مفهومًا للجميع ويتقدم به الحزب للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة على الدوائر المحلية والدائرة العامة الحزبية.

وبين أن حزب إرادة يطمح الى الوصول الى كتلة وازنة داخل البرلمان تمثل الحزب، وتحمل برنامجه ، حيث اختار الحزب نهج الشفافية والوضوح في اختيار مرشحيه من خلال لجنة تتمتع بالنزاهة وتحت القسم وتعمل وفق معايير واضحة لفرز المرشحين الذين يمثلون الحزب على القائمة الوطنية والقوائم المحلية.

وشدد البطاينة على أن عملية الاختيار لن تخضع للمحاصصة، فنحن في حزب إرادة اتفقنا أن عشيرتنا السياسية هي إرادة ومحافظتنا الأردن، ننبذ الجهوية والمناطقية ونعتز بعملنا الجمعي، مشددًا أنه كأمين عام للحزب لن يترشح لعضوية مجلس النواب ولا لموقع وزاري، لأنه يؤمن بأن الأمين العام للحزب يجب أن يكون بعيدا عن ذلك، ويدفع بالكفاءات والشباب لتولي مواقع قيادية، معاهدًا الجميع على نهج الشفافية والوضوح.

وبارك لأعضاء الحزب في محافظة عجلون من مجلس فرع وأعضاء هيئة عامة، هذا الجهد الطيب الذي جعل محافظة عجلون في المقدمة، داعيًا الى الاستمرار بعقد لجان الحزب في الفرع وخصوصا اللجان الشبابية والمرأة واللجنة الاجتماعية، لاستمرار الاشتباك مع المواطنين وايصال رسالة الحزب ونهجه السياسي.

وشهد اللقاء مداخلات من النواب والوجهاء وأعضاء الحزب أكدت الاعتزاز بحزب إرادة الذي أصبح من أبرز الأحزاب على الساحة الوطنية، بفضل عمل وجهد دؤوب ومخلص من جميع الأعضاء والعمل المؤسسي والمنظم، والذي أسهم بإبراز رؤية الحزب نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية، معتمدة على الذات، قوية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا.