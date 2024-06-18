مديرية الأمن العام تُجدد تحذيراتها من ارتفاع درجات الحرارة وتدعو لاتباع إجراءات الوقاية

وطنا اليوم_جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة وما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت المديرية على ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة خلال أيام العيد وما يرافقها من أنشطة اجتماعية وسياحية أو ترفيهية مثل التنزه وتقديم الأضاحي وغيرها.

وتالياً أهم الإرشادات:

▪ الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وخاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة

▪ الإكثار من شرب السوائل وبخاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

▪عدم ترك المعقمات والولاعات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .

▪عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس وخاصة وقت الذروة.

▪ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

▪ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

■ الابتعاد عن تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

▪ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.