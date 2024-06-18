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وزير الأوقاف: الحالة الصحية العامة للحجاج الأردنيين بخير

منذ ساعة واحدة
وزير الأوقاف: الحالة الصحية العامة للحجاج الأردنيين بخير

 وطنا اليوم_اكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج الأردنيين بخير.

وقال الخلايلة خلال زيارته مقر إقامة الصحفيين الأردنيين في مخيم منى صباح اليوم انه تم تشكيل فريقا خاصا لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات السعودية.

وأضاف أن الوزارة تتابع وعلى مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج سواء كانوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية او من خارجها.

من جانبه أكد رئيسة البعثة الإعلامية لنقابة الصحفيين الأردنيين الزميل سامي الحربي أن الصحفيين قاموا بواجبهم من خلال تغطية مناسك الحج أولا بأول كما أخذت البعثة على عاتقها رصد التائهين الأردنيين في عرفة وإيصال الرسائل إلى البعثة الإدارية للوزارة.

وشكر الحربي جهود الوزارة في تأمين مساكن مناسبة وطريقة التفويج المنظمة للحجاج إضافة إلى سرعة الاستجابة من قبل إعلام الوزارة.

وناشد الزميل الحربي المواطنين الأردنيين والحجاج عدم الالتفات إلى الإشاعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.


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