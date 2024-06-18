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الأمن العام يخلي أشخاصا علقوا داخل لعبة في مدينة ملاهي

منذ ثانيتين
الأمن العام يخلي أشخاصا علقوا داخل لعبة في مدينة ملاهي

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة مساء اليوم، بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.

وأضاف، أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.

فيما تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور وفُتح تحقيق في الحادثة


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