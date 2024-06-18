بوتين يعرب عن تقديره لدعم كوريا الشمالية للعملية الروسية الخاصة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لكوريا الشمالية في دعمها الثابت لروسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واستعدادها للدفاع عن القضايا المشتركة.

وقال بوتين في مقال لصحيفة “رودونغ شينمون” الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان “روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين”: “إن روسيا تقدر عاليا دعم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) الثابت للعملية الخاصة في أوكرانيا، وتضامنها معنا في القضايا الدولية الرئيسية، واستعدادها للدفاع عن الأولويات والآراء المشتركة في الأمم المتحدة”.

وجاء في افتتاحية الصحيفة التابعة لحزب العمال الحاكم، بمناسبة زيارة الرئيس بوتين المرتقبة إلى كوريا الشمالية: “إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي حرب مقدسة لحماية الحقوق السيادية وكرامة الدولة الروسية ومصالحها التنموية”.

وأضافت الصحيفة: “إن حكومة وشعب جمهوريتنا يعربان عن دعمهما الكامل وتضامنهما مع الشعب الروسي بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ويدينان بشدة المحاولات الخطيرة التي تقوم بها القوى المعادية لإذكاء نار الصراع المسلح في جميع أنحاء أوروبا”.