بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بوتين يعرب عن تقديره لدعم كوريا الشمالية للعملية الروسية الخاصة

منذ ساعة واحدة
بوتين يعرب عن تقديره لدعم كوريا الشمالية للعملية الروسية الخاصة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لكوريا الشمالية في دعمها الثابت لروسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واستعدادها للدفاع عن القضايا المشتركة.

وقال بوتين في مقال لصحيفة “رودونغ شينمون” الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان “روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين”: “إن روسيا تقدر عاليا دعم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) الثابت للعملية الخاصة في أوكرانيا، وتضامنها معنا في القضايا الدولية الرئيسية، واستعدادها للدفاع عن الأولويات والآراء المشتركة في الأمم المتحدة”.

وجاء في افتتاحية الصحيفة التابعة لحزب العمال الحاكم، بمناسبة زيارة الرئيس بوتين المرتقبة إلى كوريا الشمالية: “إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي حرب مقدسة لحماية الحقوق السيادية وكرامة الدولة الروسية ومصالحها التنموية”.

وأضافت الصحيفة: “إن حكومة وشعب جمهوريتنا يعربان عن دعمهما الكامل وتضامنهما مع الشعب الروسي بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ويدينان بشدة المحاولات الخطيرة التي تقوم بها القوى المعادية لإذكاء نار الصراع المسلح في جميع أنحاء أوروبا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:09

الأمن العام : إصابة أحد مسعفي الدفاع المدني أثناء تعامله مع حادث تعطّل إحدى الألعاب في مدينة للملاهي في لواء الرصيف

03:11

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم البريج وشهداء ومصابون في النصيرات

02:07

شخص ينتحل شخصية طبيب في مستشفى بالبلقاء

01:03

43.8 .. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن الإثنين

00:04

وائل الدحدوح يؤدي فريضة الحج نيابة عن زوجته

23:42

عاجل – الرشق: المقاومة وعلى رأسها كتائب “القسام” تفكك مجلس الحرب الصهيوني

22:01

حقائق صادمة عن جيش الاحتلال

21:53

جمعية وكلاء السياحة والسفر تعلّق على فقدان حجاج أردنيين

20:49

عودة اشتداد الموجة الحارة على المملكة و الحرارة حول 40 درجة في العاصمة مُجدداً

20:40

78% نسبة إشغال الفنادق في العقبة

20:24

الدفاع المدني يخمد حريقا أتى على مساحات واسعة في عجلون

20:21

وفد من القيادة العامة يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

وفيات
وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024