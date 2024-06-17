عاجل – الرشق: المقاومة وعلى رأسها كتائب “القسام” تفكك مجلس الحرب الصهيوني

أعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” أن “المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تُفكك مجلس الحرب الصهيوني”. وأشار الرشق في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الإثنين، أن “القسام” فككت مجلس حرب الاحتلال، “الذي تَشكل قبل ثمانية أشهر لتفكيك المقاومة”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قرر اليوم الإثنين، إلغاء مجلس الحرب الإسرائيلي “الكابينت” الذي تشكل مع بداية العدوان على قطاع غزة.

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن نتنياهو “سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الحرب والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي” وأشارت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه. ق