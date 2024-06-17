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حقائق صادمة عن جيش الاحتلال

منذ ساعتين
حقائق صادمة عن جيش الاحتلال

وطنا اليوم_كشفت معطيات رسمية عبرية أن 8663 جنديا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق معطيات قدمتها وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، وإصابات الأذنين 8%، وإصابات العينين 2%.

 

وأوضحت الوزارة أن 35% من الجرحى- الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل- يعانون من أذى نفسي.

 

واعترف الاحتلال بمقتل 662 جنديا إسرائيليا وإصابة 3848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.


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