حقائق صادمة عن جيش الاحتلال

وطنا اليوم_كشفت معطيات رسمية عبرية أن 8663 جنديا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق معطيات قدمتها وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، وإصابات الأذنين 8%، وإصابات العينين 2%.

وأوضحت الوزارة أن 35% من الجرحى- الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل- يعانون من أذى نفسي.

واعترف الاحتلال بمقتل 662 جنديا إسرائيليا وإصابة 3848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.