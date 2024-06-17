عودة اشتداد الموجة الحارة على المملكة و الحرارة حول 40 درجة في العاصمة مُجدداً

وطنا اليوم:رجح موقع طقس العرب الإقليمي أن تشهد درجات الحرارة في الأردن ارتفاعًا غدًا الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

وأضاف أن الطقس سيصبح حارًا بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، بينما سيكون شديد الحرارة في البادية ومناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تقترب درجات الحرارة هناك من 45 درجة مئوية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 درجات مئوية.

ويكون الطقس شديد الحرارة بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، حيث تكون درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية في العديد من القرى والمدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بالإضافة إلى بعض مناطق البادية، حيث تتجاوز درجات الحرارة هناك 45 درجة مئوية.

كما تظهر تدريجيًا كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع احتمال ضعيف لهطول بعض الزخات المحلية من المطر في نطاق محدود من البادية، قد يصحبها الرعد، بحسب طقس العرب.

الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وقد تكون مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

توصيات مهمة بشأن عودة اشتداد الموجة الحارة على الأردن

عدم إلقاء أعقاب السجائر أو ترك مخلفات الشواء خشية اندلاع حرائق.

عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار.

الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة والمرطبة على مدار اليوم.

الانتباه إلى عدم ترك المعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

الانتباه إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة.

الحذر من خروج الحشرات والزواحف السامة.