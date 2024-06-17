78% نسبة إشغال الفنادق في العقبة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حمزة الحاج حسن، إنّ الحركة في العقبة نشطة تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنّ إجمالي نسب إشغال الفنادق بمختلف فئاتها بحدود 78%، متوقعًا ارتفاعها الفترة المقبلة.

وبحسب الحاج حسن، فإنّ حركة المعابر البرية مع العقبة نشطة سواء معبر الدرة أو وادي عربة، وأشار إلى أن العقبة تشهد فعاليات عدة منها الفنية، تبدأ عند الساعة الثامنة مساء.

وبخصوص الحالة الجوية في العقبة قال إنه خلال فترة الليل الأجواء مقبولة، مؤكدًا أن مدينة العقبة ترحب بكل زوارها، ومشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة المدنية وبحرها.

وحول الأهداف المستقبلية للسلطة قال إنه من ضمن الأهداف زيادة عدد الغرف الفندقة من 4-5 آلاف غرفة خلال الخمس سنوات المقبلة، تضاف إلى 6 آلاف غرفة فندقية موجودة الآن.

وبخصوص السياحة الخارجية قال الحاج حسن إن الأرقام متواضعة جدا، بظل الظروف الإقليمية، مستدركا أن ذلك لا يعني التوقف عن العمل بمحاور أخرى حيث جرى العمل على دول الجوار سواء على عرب 48 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو العمل على استقطاب السياحة عبر معبر الدرة.