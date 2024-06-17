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وفد من القيادة العامة يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

منذ 3 ساعات
وفد من القيادة العامة يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

وطنا اليوم:زار وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين المستشفى الميداني الاردني نابلس/3 ونقلوا تحيات وتهاني القيادة العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكافة مرتبات المستشفى في بادرة تعكس اهتمام القيادة العامة في المستشفيات الميدانية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى الميداني نابلس/٣ ومدير المستشفى.
واستمع الوفد إلى إيجار قدمه قائد القوة للتعرف على طبيعة عمل المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة فيه.
وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على كافة التجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة مؤخراً للمستشفى للقيام بعمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه استعداداً للبدء بعمل المستشفى في كافة التخصصات الطبية المتوفرة في الأيام القليلة القادمة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني نابلس باشر أعماله في تشرين الثاني الماضي وذلك تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الاردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين نتيجة لما يعانيه الأهل والأشقاء من ظروف الحرب الراهنة.


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