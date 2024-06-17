العثور على مفقودين من الحجاج غير النظاميين في مخيمات البعثة الاردنية

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور علي الدقامسة ان الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج الاردنيين بخير.

وأوضح الدقامسة، أن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة شكل فريقا خاصا لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات السعودية، لافتا الى ان الوزارة تتابع وعلى مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج سواء كانو ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية او من خارجها، خاصة وانها لا تملك أي بيانات عن الحجاج غير النظاميين.

واضاف، ان فريق الوزارة تمكن من العثور على مفقودين من الحجاج غير النظاميين في مخيمات بعثة الحج الاردنية، فيما يتواصل البحث عن حاجة اردنية بعد الإبلاغ من قبل ذويها عن فقدان الاتصال بها.

وأعرب الدقامسة، عن صادق مواساته لذوي المواطنين الاردنيين الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج، سائلا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.