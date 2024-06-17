إعلان مسيئ للمنسف يستفز الأردنيين عبر مواقع التواصل

وطنا اليوم:انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون مقطع فيديو متداول لإعلان مطعم في الأردن يقدم طريقة أكل المنسف بطريقة وصفوها بـ”المستفزة”.

ورصدت ردود فعل سلبية جدا على الاعلان المتداول وما أثاره، حيث ظهرت طريقة عرض الفيديو المعلن لا يمت بصلة للعادات والتقاليد المعروفة لأكل المنسف .

البعض من الناشطين أكد أن هذا الاستفزاز لن يمر مرور الكرام وسيكون لهم وقفة وردا مناسبا للإعلان الذي مس طريقة أكل المنسف وحتى “اللزيقيات” وهي احد انواع الحلويات الشعبية القديمة والمعروفة لدى الأردنيين.

وبعد موجة الاعتراض والاستنكار، أصدر المطعم اعتذارا وتوضيحا حول الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلان المنسف “سيد المائدة” مؤكدا انه يحترم العادات والتقاليد وانه يحرص على عدم المساس بالموروث الشعبي ، منوها الى ان زبائن للمطعم اجتهدوا من خلال تقديم اعلان غير مدفوع وقاموا بتصوير محتوى يعبر عنهم فقط وهو ذات المحتوى الذي يقدمونه ويعتمدون عليه في باقي المطاعم التي يزورونها وهؤلاء يرفضون شطب الفيديو لما يحقق لهم مشاهدات كبيرة ورواجا عاليا .

فيما اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاعتذار نتيجة طبيعية لرد فعل المواطنين وحرصهم على الهوية والموروث الشعبي مؤكدين رفضهم أي إساءة لهويتنا وعاداتنا وتقاليدنا .

وسبق وان أثارت اعلانات مشابهة موجة غضب لدى الأردنيين ليُكتشف لاحقا ان الهدف هو الانشار والترويج والربح المادي.