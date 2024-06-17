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هبوط اضطراري لطائرة مصرية بجدة بعد وفاة قائدها أثناء التحليق

منذ 5 ساعات
هبوط اضطراري لطائرة مصرية بجدة بعد وفاة قائدها أثناء التحليق

وطنا اليوم:هبطت طائرة مصرية اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد وفاة قائدها في أثناء التحليق، مما استدعى تغيير مسار الرحلة التي كانت متجهة إلى الطائف في السعودية، وفقًا لتقارير صحفية محلية يوم أمس الأحد.
وشارك ناشطون عبر المنصات الرقمية مقاطع فيديو توثق إعلان مساعد قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت عن وفاة القائد حسن عدس بشكل مفاجئ.
وقال المساعد في المقطع، الذي حاز 5 ملايين مشاهدة على تيك توك، “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة الكابتن حسن”.
واختتم المساعد بآية قرآنية “وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير”.
وأشار مصور المقطع إلى أن الإعلان جاء فوق مدينة ينبع السعودية، وعلق قائلا “كل الركاب في الطائرة شعروا بالخوف، والموظفون كانوا يبكون في لحظة من الرعب”، واصفا الهبوط بأنه “قوي ومخيف”.
نعت رابطة الطيارين المصريين الطيار حسن عدس، قائد طائرات “إيه 320″، مشيرة إلى أنه توفي إثر أزمة صحية مفاجئة في أثناء الرحلة.
وأضافت الرابطة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، “قام الطيار الثاني بالهبوط اضطراريًا في مطار جدة بسلام”.
يذكر أن حسن عدس كان قائدًا لطائرات “إيه 320” في خطوط سكاي فيجن المصرية، وقد تعرض لأزمة صحية خلال تشغيله رحلة نسما للطيران رقم “إن إي 130” التي انطلقت من القاهرة، وفقًا لصحف محلية.


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