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عودة التيار الكهربائي لمخيم البعثة الأردنية في منى

منذ 5 ساعات
عودة التيار الكهربائي لمخيم البعثة الأردنية في منى

وطنا اليوم:عاد التيار الكهربائي إلى مخيم حجاج البعثة الأردنية في منطقة منى بعد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي نتيجة الأحمال الزائدة والضغط على الشبكة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، إن خيم الحجاج الأردنيين تعرضت للانقطاع لفترة قليلة للتيار الكهربائي مما أحدث حالة من الإرباك بين الحجاج، خصوصا في ظل تحذيرات السلطات السعودية من عدم الخروج لإتمام مناسك الرمي حفاظا على سلامة حجاح المملكة.
وأكد الدقامسة عودة التيار الكهربائي بكامل طاقته إلى مخيم الحجاج الأردنيين في ظل متابعة فنية من البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف.


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