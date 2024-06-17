الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم:أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين، الذين هم ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة.

ولم يورد البيان رقما محدثا لعدد الوفيات أو المفقودين. لكن الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة قال إن الوزارة ستعلن عن تفاصيل الأرقام “قريبا”.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية أن عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج وصل إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17.

وأكد القضاة، أنه ومنذ بداية الأزمة تم تفعيل خلية أزمة في الوزارة وبالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، لمتابعة إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، ولمتابعة عمليات البحث عن الحجاج المفقودين.

وأضاف، أنه ومن خلال خلية الأزمة تعمل الوزارة على تأمين عودة الحجاج الأردنيين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأشار السفير القضاة إلى أن فريقاً من القنصلية العامة الأردنية في جدة متواجد منذ أمس في مكة المكرمة، لمتابعة ترتيبات دفن ونقل جثامين الحجاج المتوفين، رحمهم الله، وإصدار الوثائق اللازمة من وثائق سفر اضطرارية واتخاذ الإجراءات القنصلية الضرورية، وبالتعاون مع بعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج.

وشدد السفير القضاة على ضرورة مراعاة الدقة والحذر في نقل المعلومات بشأن أسماء وأعداد الوفيات والمفقودين، والالتزام بما يرد في البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.

وأكد السفير القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

كما أعرب السفير القضاة عن شكره وتقديره لما تقوم به السلطات السعودية المختصة من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة المكرمة، من رعاية طبية وتسهيل لإجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

وجدد السفير القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، للاتصال لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

– مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777 – خط الطوارئ / جدة: 00966501784611.

أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: op.ctr@fm.gov.jo.

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.