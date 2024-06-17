معاناة الحجاج الأردنيين مسؤولية من ؟ 

وطنا اليوم_الدكتور أحمد الشناق

ما جرى في موسم الحج هذا العام ، يستوجب فتح تحقيق ومساءلة للحكومة ، ووضع حلول جذرية لمسألة معاناة الحجاج الأردنيين المتكررة سنوياً يتناول الآتي :

– منح تأشيرات زيارة لبيت الله الحرام ، لغايات تأدية فريضة الحج بتجاوز على تصاريح الحج المعتمدة ، والسؤال، أين دور وزارة الاوقاف بالرقابة على مكاتب الحج والعمرة ؟ وهل فعلاً كانت غائبة ، ولماذا ؟

– لماذا الحجاج الأردنيين ، الأكثر معاناة عن حجاج الدول الأخرى المتميزة تنظيماً وتنقلات وحركة وإقامة في منى ؟

– وفاة هذا العدد من الحجاج عليهم رحمة الله ، أين بعثة الحج الأردنية والسفارة الأردنية عن مواطنين أردنيين ؟ ولا نريد تصريحات تبريرية لهذه المآساة بفقدان أرواح أردنيين عزيزة وكريمة

– متى تكون السفارات الأردنية معنية بالمواطن الأردني في بلدان العالم ، ونعرف تاريخياً هذه المعضلة بالعلاقة بين المواطن الأردني وسفارات الدولة الاردنية بالخارج !

– الدولة الأردنية معنية بالرعاية التامة للأردنيين في بلدان العالم وفي كافة الظروف والأحوال، وهذا واجبها الوطني والدستوري ، وهذا يتطلب مراجعة شمولية وحلول جذرية لمهام السفارات الأردنية في جميع أنحاء العالم وعلاقتها مع المواطنيين الأردنيين

– مطلوب مراجعة شمولية وحلول جذرية لمسألة الحجاج الأردنيين ودور وزارة الاوقاف بالسهر والرعاية على حجاج بيت الله الحرام ، بعيداً عن تقاليد ، لا نرغب بالتعرض لتفاصيلها المزعجة والمؤلمة

-كرامة المواطن الأردني يجب أن تبقى مصونة فوق هذه الأرض وكل أرض في هذا العالم