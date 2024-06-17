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بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.. رحمة الله تتنزّل على الحجاج في مكة

منذ 23 ثانية
بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.. رحمة الله تتنزّل على الحجاج في مكة

وطنا اليوم:هطلت، قبل قليل، أمطار غزيرة على المسجد الحرام، ومتوسطة على مشعر منى.
ياتي ذلك بعد ان وجّهت وزارة الحج والعمرة بالسعودية حملات الحج و شركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
وسجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت في الظل 50 درجة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة في أول أيام التشريق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام، تزامناً مع مواصلة الحجاج مناسكهم.

 


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