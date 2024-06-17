بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الكرملين: تصريحات ستولتنبرغ بشأن نشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيداً

منذ ساعة واحدة
الكرملين: تصريحات ستولتنبرغ بشأن نشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيداً

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صباح هذا اليوم (الاثنين) إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بشأن نشر مزيد من الأسلحة النووية، تمثل تصعيداً.
وصرح ستولتنبرغ في وقت سابق من هذا اليوم، أن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية، وإخراجها من المستودعات، ووضعها في حالة الاستعداد، لمواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين.
وقال ستولتنبرغ لصحيفة «تلغراف» البريطانية، إن هناك مشاورات تجري بين الأعضاء لاستخدام الوضوح حول الترسانة النووية للحلف رادعاً.
وأضاف: «لن أخوض في تفاصيل تشغيلية حول عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل، وتلك التي ينبغي تخزينها؛ لكننا بحاجة إلى التشاور بشأن هذه الجوانب. وهذا تحديداً ما نفعله».
وقال: «الشفافية تساعد على إيصال الرسالة المباشرة بأننا –بالطبع- تحالف ذو قدرة نووية».
وتقول روسيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون العالم إلى حافة مواجهة نووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يستخدم بعضها ضد أراض روسية.
وبحسب اتحاد العلماء الأميركيين، تعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، حيث تمتلكان نحو 88 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.
ووفقا لمجلة علماء الذرة، تمتلك الولايات المتحدة نحو 100 سلاح نووي غير استراتيجي من طراز بي61 منتشرة في خمس دول أوروبية هي إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا. وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح آخر من هذا القبيل داخل حدودها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:23

حريق كبير بأشجار حرجية في عجلون

16:04

الحنيطي: سنقف صفا واحدا بوجه من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

15:13

انقطاع التكييف في العديد من خيام البعثة الأردنية في الحج وسط حر شديد

15:02

إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

14:19

تكية أم علي توزع أضاحي العيد على 2816 أسرة

14:07

وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري

14:00

وكالة كابيتال إنتليجنس ترفع درجة التصنيف الائتماني للأردن

13:55

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة ويحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

12:36

الأسد: مرض زوجتي صعب وعلاجه أيضًا

12:08

الأردن على موعد مع قمر الفراولة السبت المقبل

11:58

لوبي إسرائيلي يسعى لإعادة الاستيطان اليهودي في غزة

11:33

سلطة البترا : خسرنا أكثر من 71% من زوارنا

وفيات
وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024