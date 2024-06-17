تكية أم علي توزع أضاحي العيد على 2816 أسرة

وطنا اليوم:وزعت تكية أم علي الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها الأحد، على 2816 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج التكية في محافظات، العاصمة عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق.

وبدأت تكية أم علي بذبح الأضاحي المحلية الأحد بعد صلاة العيد مباشرة في مسالخ أمانة عمان، فيما أدت الاثنين الأضاحي في أستراليا بالمسالخ المعتمدة لديها خارج الأردن، حيث تقوم التكية باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام، وفقا للشروط الشرعية للأضحية من حيث العمر، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب.

ويبلغ وزن الأضحية التي تم ذبحها خارج الأردن 35-40 كغم قائما، و17-18 كغم صافيا.

ويشار إلى أن أن الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا، سوف يتم شحنها مجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها لاحقا على الأسر المستفيدة من داخل الأردن وعلى الأهل في قطاع غزة.

بدوره، قال مدير عام التكية سامر بلقر، إن تكلفة الأضاحي المحلية التي يتم أداؤها في مسالخ أمانة عمان تبلغ 170 دينارا، توزع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ تكلفة الأضاحي التي يتم أداؤها خارج الأردن 120 دينارا، ويشمل ثمنها الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن.

وعبر بلقر عن امتنانه لجميع متبرعي تكية أم علي وثقتهم بالتكية وتوكيلها بأداء أضاحيهم، مشيرا إلى أن التكية تتيح للمتبرعين فرصة تتبع موعد أداء أضاحيهم خلال أيام العيد؛ عن طريق إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني www.tua.jo .

وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لنحو 22000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع المحافظات، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية طوال العام، ويحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية من المواد الأساسية لتكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية، وتلبي احتياجات الأسرة الغذائية طوال الشهر