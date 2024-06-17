وكالة كابيتال إنتليجنس ترفع درجة التصنيف الائتماني للأردن

وطنا اليوم:رفعت وكالة “كابيتال إنتليجنس” التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة “+B” إلى درجة “-BB” مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير: “تعكس ترقية التصنيفات المرونة الواضحة للاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن التدريجي و تحمل الصدمات الخارجية على الرغم من المشهد الجيوسياسي الصعب”.

ويدعم رفع التصنيف سياسات الاقتصاد الكلي ،بما في ذلك جهود ضبط أوضاع المالية العامة الجارية التي تهدف إلى كبح عجز الميزانية وخفض الدين العام على المدى المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تحسنت السيولة الخارجية، مدعومة بانخفاض عجز الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب الوكالة لا تزال التصنيفات مدعومة بتوافر المساعدات المالية من المقرضين متعددي الأطراف والمانحين الخارجيين وخاصة صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة ،بالإضافة إلى الديون الحكومية الخارجية المعتدلة، وقاعدة التمويل المرنة، والقطاع المصرفي السليم.

وأوضحت الوكالة على الرغم من تداعيات الحرب في غزة، وحالة عدم اليقين الإقليمية زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.4٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، في حين انخفضت عائدات السياحة قليلا إلى 1.31 مليار دينار أردني في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 1.33 مليار دينار أردني بالربع الرابع من عام 2022.

وبينت الوكالة أن عجز الموازنة الحكومية – بما في ذلك المنح – ارتفع بشكل طفيف إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 4.5٪ في عام 2022، بسبب تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع نفقات الفائدة.

وبالمقابل تتوقع أن ينخفض العجز المالي للحكومة إلى متوسط 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-26، شريطة الحفاظ على انضباط الإنفاق.

تقدم وكالة كابيتال إنتليجنس تحليلات وتصنيفات ائتمانية منذ عام 1982، وتقوم الآن بتصنيف أكثر من 300 بنك وشركة وأدوات مالية (سندات وصكوك) في 25 دولة، ونظرا لكونها متخصصة في الأسواق الناشئة، فإن التغطية الجغرافية للوكالة تشمل الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وشمال إفريقيا.