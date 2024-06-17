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الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة ويحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

منذ 3 ساعات
الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة ويحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

وطنا اليوم:يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، استهداف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أحرق صالة المغادرين بمعبر رفح.
وقالت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 37347 والجرحى إلى 85372.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 255 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة راح ضحيتهما 10 شهداء و 73 جريحا.
وقالت، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ودعت ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
وارتفع إلى 12 جنديا وضابطا عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة بعد تكبده خسائر جديدة في اشتباكات جنوب مدينة غزة وفي كمين لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأحد أحياء رفح، في حين واصل الاحتلال ارتكاب مجازره في غزة.


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