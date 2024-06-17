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لوبي إسرائيلي يسعى لإعادة الاستيطان اليهودي في غزة

منذ 5 ساعات
Palestinians displaced by the Israeli bombardment of the Gaza Strip cook at the makeshift tent camp in the Muwasi area on Thursday, Dec. 28, 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

وطنا اليوم:يبدو أن تياراً سياسياً واسعاً في إسرائيل لا يحلم فقط بإعادة استيطان قطاع غزة وترحيل سكانه، بل صار يضع، مستغلاً الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، المخططات العملية لتنفيذ ذلك، كما ظهر في المؤتمر الذي عقده أنصار هذا التيار في مدينة القدس يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الفائت.
فقد أفادت وسائل إعلام عبرية ، الاثنين ، بان عضوا الكنيست النائبة المتطرفة ليمور سون هار ميلخ والنائب المتطرف تسفي سوكوت سيشكلان لوبي من أجل العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة.
وبينت ان لوبي الاستيطان في غزة سيعلن عنه يوم الثلاثاء في الكنيست بحضور وزراء وأعضاء كنيست وأفراد أمن


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