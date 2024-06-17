سلطة البترا : خسرنا أكثر من 71% من زوارنا

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس بريزات، الاثنين، عن إطلاق برنامج جديد من خلال برنامج أردننا جنة لتشجيع الأردنيين على زيارة مدينة البترا بالتعاون وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف من البترا أنه يوجد برنامجان من خلال برنامج أردننا جنة يتعلقان بالبترا، الأول زيارة اليوم الواحد والثاني المبيت لليلة واحدة ولكن لم تظهر نتائجهما للآن لمعرفة إن كانت جاذبة أم غير ذلك.

وتحدث بريزات عن حملات ترويجية داخل الأردن للترويج للبترا لاستهداف المغتربين الأردنيين عند قدومهم لقضاء إجازة العيد وعطلة الصيف.

وكشف عن توجه لاستهداف 11 مدينة خليجية خلال فترة الصيف التي تعتبر مهمة سياحيا.

“لدينا خطة لاستهداف الجامعات الأوروبية (..) خسرنا أكثر من 71% من زوارنا بالربع الأول من العام الحالي بسبب الحرب على غزة” وفق بريزات

وأضاف: “نعمل على تطوير برامج أخرى إضافية بالتعاون مع مهرجان جرش وفعاليات أخرى لجذب الزوار الأردنيين”.

وقال إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تأثر عدد الزوار إلى البترا سلبا مما انعكس على مزودي الخدمات في البترا.

وأضاف أن نسب حجوزات الفنادق في البترا قبل العيد لم تتجاوز 4%، وهذا رقم متدن لا يكفي لتسديد نفقات المنشآت السياحية.

ويأمل بريزات بعودة الحركة السياحية لنشاطها الطبيعي.

ولفت إلى أنه العام الماضي زار البترا مليون و170 ألف زائر منهم 100 ألف أردني.

وأشار إلى أن عدد الزوار الأردنيين ضئيل رغم أن سعر التذكرة للأردني دينار واحد، وهذا يحتم علينا جميعا تشجيع الأردنيين على زيارة البترا عبر إيجاد خطط جاذبة للزوار للمبيت في البترا.