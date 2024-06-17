المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2: نستقبل قرابة 1500 حالة يوميا

وطنا اليوم:استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2، منذ تشرين الثاني 2023 وحتى الآن أكثر من 96 ألف حالة، إضافة لقيامه بأدوار إنسانية خدمة لأهالي القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين أول 2023.

قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2، العقيد الركن سيف الدين الخوالدة أكد الاثنين من خان يونس أن كوادر المستشفى الميداني بخير، ومستمرون بتقديم أدوار إنسانية وطبية.

وأضاف الخوالدة أن المستشفى قام بتوزيع مساعدات على الأهالي في جنوب غزة، إضافة لقيامه بحملة للتبرع بالدم.

وبين أن المستشفى منذ لحظته إقامته في جنوب غزة يعمل على مدار الساعة حيث بلغ إجمالي الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ نهاية تشرين الثاني 2023 وحتى الآن 96865 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى أجرى 848 عملية كبرى و14585عملية ضغرى وهي من ضمن الحالات التي راجعت المستشفى.

ويعدّ المستشفى الميداني الأردني 2 المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن المستشفى يشهد اقبالا ملحوظا، لأنه يعتبر حاضنة طبية للقطاع، مشيرا إلى أن المستشفى يستقيل يوميا من 1000-1500 حالة يوميا.

ويأتي إرسال المستشفى، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، إضافة إلى إداريين.

ويعدّ المستشفى الميداني الأردني 2 هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول الماضي 2023.