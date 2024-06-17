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الأردن يشارك في قمة السلام في أوكرانيا

17 يونيو 2024
الأردن يشارك في قمة السلام في أوكرانيا

وطنا اليوم:شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، الأحد، في “قمة السلام في أوكرانيا” التي نظمتها سويسرا في مدينة لوتسيرن.
وشارك في “قمة السلام” عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في العديد من دول العالم، إضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.
واتفقت عشرات الدول التي شاركت في القمة على أنه على كييف الدخول في حوار مع موسكو حول إنهاء الحرب؛ مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وأيدت الغالبية العظمى من أكثر من 90 دولة شاركت في القمة في سويسرا بيانا ختاميا حث أيضا على إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين وتبادل كل الجنود الأسرى.
وقالت الدول الموقعة: “نؤكد مجددا التزامنا بمبادئ السيادة والاستقلال، ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دوليا”.
وتسيطر روسيا حاليا على ما يقل قليلا عن خمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.


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