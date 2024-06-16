التربية تنعى معلمين اثنين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج

وطنا اليوم:نعت وزارة التربية والتعليم بمزيد من الحزن والأسى وفاة المعلمين طارق يوسف محمود البستنجي من مديرية التربية والتعليم للواءالاغوار الجنوبية، والمشرف التربوي محسن محمد خليف العظمات، من مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، الذين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج.

من جهتها أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى أربعة عشر وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وتدعو الوزارة جميع الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777

خط الطوارئ / جدة: 00966501784611 أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: op.ctr@fm.gov.jo