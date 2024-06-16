بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية تنعى معلمين اثنين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج

منذ ساعتين
التربية تنعى معلمين اثنين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج

وطنا اليوم:نعت وزارة التربية والتعليم بمزيد من الحزن والأسى وفاة المعلمين طارق يوسف محمود البستنجي من مديرية التربية والتعليم للواءالاغوار الجنوبية، والمشرف التربوي محسن محمد خليف العظمات، من مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، الذين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج.
من جهتها أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى أربعة عشر وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين، بحسب بيان وزارة الخارجية.
وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.
وتدعو الوزارة جميع الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:
مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777
خط الطوارئ / جدة: 00966501784611 أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: op.ctr@fm.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

شهداء أغلبهم من الأطفال بثياب العيد في مجزرة بمخيم البريج

20:23

ترامب يهزأ من زيلينسكي: لهف 60 ملياراً وطالب بالمزيد

20:14

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

19:43

بلدية غرب إربد تزيل 5 حظائر لبيع الأضاحي مخالفة

19:18

ضخ مليار لتر من المياه لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

19:13

3 إنزالات أردنية بمشاركة مصرية لمساعدات تشمل ملابس وحلويات على جنوب غزة

19:08

إعلام إلعدو: حرب غزّة الأكثر فشلا بتاريخنا

16:49

الحنيطي لأفراد الجيش: الأضحى عيد التضحية والفداء

16:44

وزير الأوقاف: الحجاج الأردنيين في البعثة الرسمية بخير

16:18

تقرير استخباراتي يكشف نسبة انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر

16:10

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

15:51

عيد بطعم مختلف

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024