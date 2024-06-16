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ضخ مليار لتر من المياه لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

منذ ساعتين
ضخ مليار لتر من المياه لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

وطنا اليوم:أعلنت شركة المياه السعودية ضخ وتوزيع قرابة مليار لتر من المياه إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتحذير من خطر التعرض لأشعة الشمس.
وكان نصيب المشاعر المقدسة من المياه 286 مليون لتر، فيما وُزع ما يزيد على 704 ملايين لتر من المياه في الشبكات العامة لمكة المكرمة.
وشددت وزارة الصحة السعودية على حجاج بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.
كما حذرت من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445هـ مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.
وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم؛ لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.


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