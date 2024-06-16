الحنيطي لأفراد الجيش: الأضحى عيد التضحية والفداء

وطنا اليوم:هنأ رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بحلول عيد الاضحى المبارك.

وتاليا نص التهنئة

إخواني وأخواتي منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، يُسعدني أن أتوجه إليكم بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم جميعًا وعلى أسرِكم الكريمة بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات.

إن عيد الأضحى المُبارك، بما يحمله من معانٍ سامية وقيم نبيلة، هو عيد التضحية والفداء، ويجسد أسمى معاني البذل والعطاء، ونحن في القوات المسلحة نستمد من هذه القيم النبيلة روح التضحية والإخلاص في أداء الواجب، والدفاع عن تراب هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

إخواني وأخواتي، إنني فخورٌ بكم جميعًا لما تبذلونهُ من جهود مخلصة وتضحيات جسيمة في سبيل حماية الوطن وصونِ أمنه واستقراره في الرخاء والشدة، وإنّ روح الانضباط والولاء التي تتمتعون بها هيَ الأساس المتين الذي نعتمد عليه في مسيرتنا للحفاظ على سيادة واستقلال هذا الوطن الغالي.

نسأل الله أن يبارك بجهودكم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وعلى أردننا العزيز بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم “حفظه الله”.

وكل عام وأنتم والوطن بألف خير