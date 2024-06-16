وزير الأوقاف: الحجاج الأردنيين في البعثة الرسمية بخير

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، إن الحجاج الأردنيين في البعثة الرسمية بخير، وقضوا يوم عرفة بخدمات مميزة تشمل حافلات وخيم مكيفة.

وأوضح الوزير، أن وزارة الأوقاف حذرت مسبقا من أن الحج بدون تصريح ينطوي على مخاطرة.

وتوفي 14 حاجا أردنيا وفُقد 17 حاجاً، وفق وزارة الخارجية، التي أوضحت أن جميعهم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.

وعلق الخلايلة على الوفيات، بقوله: “تألمنا لفقدهم”، وتحدث عن تنسيق كبير مع وزارة الخارجية بشأن التعامل مع الوفيات والمفقودين.