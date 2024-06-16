مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

وطنا اليوم:ضمن جهودها الإنسانية الهادفة لتعزيز قيم التماسك والتكافل الاجتماعي لدى النزلاء، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم خلال عيد الأضحى المبارك، فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام الزيارات الاعتيادية والخاصة التي توسعت بها في مراكزها كافة .

وسعت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى إتاحة هذه الفرصة أمام النزلاء للالتقاء بذويهم، ضمن نهجها التأهيلي الدافع نحو ترسيخ القيم الحميدة والتغيير الايجابي.

وفتحت مديرية الأمن العام أبواب الزيارة أمام ذوي النزلاء طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وزادت من الزيارات الخاصة، ووفرت التسهيلات كافة، لتمكين النزلاء من الالتقاء بذويهم، مع توفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء ممن لم تتح الظروف لذويهم من زيارتهم.