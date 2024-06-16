الميثاق الوطني يتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهالي الحجاج الأردنيين المتوفين

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم حزب الميثاق الوطني، ممثلاً بأمينه العام، الدكتور محمد حسين المومني، وأعضاء ومنتسبي الحزب، بأحر التعازي وأصدق المواساة، إلى ذوي وأهالي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله خلال تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا، في وقت سابق خلال هذا اليوم، أكدت فيه وفاة 6 أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، يوم أمس السبت ، إثر إصابتهم بضربات شمس.

إن هذا المصاب الأليم ليحزن قلوبنا جميعاً، فقد ارتحل هؤلاء الحجاج إلى الديار المقدسة بقلوب طاهرة ونوايا خالصة لأداء فريضة الحج، ورحلوا إلى بارئهم وهم يؤدون أحد أركان الإسلام الخمسة.

إننا في حزب الميثاق الوطني نشارككم الألم والأسى، ونقف بجانبكم في هذا الوقت العصيب، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزل على قلوب أهلهم وذويهم السكينة والصبر.

كما نتوجه بالدعاء لكل الحجاج الأردنيين بالسلامة والصحة، راجين من الله أن يحفظهم من كل سوء ويعيدهم إلى وطنهم سالمين غانمين، ونسأله سبحانه أن يعين جميع الحجاج على إتمام مناسكهم بيسر وسهولة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.