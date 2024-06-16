عزم يعزي بوفيات الحج الأردنيين .. ويتضامن مع اسر المفقودين

وطنا اليوم:اعرب امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع عن تعازيه الحارة لعائلات وأسر ضحايا الحج والذين توفاهم الله عز وجل على صعيد عرفات .

وتعاطف نفاع ، ، مع عائلات المفقودين ؛ سائلا الباري عزل وجل ان يتغمد المتوفين بالرحمة والغفران، ويمن على المفقودين بالسلامة والعثور عليهم بشكل عاجل

هذا وقد أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى أربعة عشر وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين ١٧ حاجاً.