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طائرات مجهولة تلقي مساعدات على جنوب غزة

منذ 44 ثانية
طائرات مجهولة تلقي مساعدات على جنوب غزة

وطنا اليوم:أشار شهود عيان إلى أن طائرات مجهولة، القت الأحد أول أيام عيد الأضحى، صناديق تحمل مساعدات إنسانية لنازحين فلسطينيين جنوب قطاع غزة.
وأفاد الشهود بأن طائرات مجهولة حلقت في أجواء منطقة المواصي ومحيطها، وألقت صناديق بها مساعدات غذائية.
وأوضح الشهود أن المساعدات سقطت بواسطة مظلات وتوافد إليها مئات الفلسطينيين الذين التقطوها فور وصولها إلى الأرض.
وتنقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما لمحافظة خان يونس وتقع في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، في حين تتبع الثانية محافظة رفح.


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