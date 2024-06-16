رجال الأمن يشاركون المواطنين فرحة عيد الأضحى

وطنا اليوم:شارك منتسبو الأمن العام اليوم، جموع المواطنين في أدائهم صلاة عيد الأضحى، في مختلف محافظات المملكة.

وتبادل رجال الأمن العام ومن مختلف التشكيلات والمديريات والإدارات، التهنئة بحلول عيد الأضحى، والتمنيات والدعاء بقبول الطاعات والعبادات.

وأكد منتسبو الأمن العام أنهم وخلال عملهم في جميع محافظات المملكة، يعدون أنفسهم بين أهلهم وعائلاتهم من الاردنيين، كما عبر المواطنون عن اعتزازهم برجال الأمن وبدورهم في حفظ أمن وسلامة المجتمع