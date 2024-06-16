السيطرة على حريق كبير في الزرقاء

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني، من السيطرة على حريق كبير شب في أعشاب جافة بمنطقة بيرين في محافظة الزرقاء.

وأوضح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، الأحد، أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء، أخمدت حريق أتى على أعشاب جافة تقدر بمساحة 70 دونما بمنطقة بيرين.

وأكد الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق إصابات في الأرواح.

وأهابت المديرية بالمواطنين، ضرورة عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة، أو رمي أعقاب السجائر، والتخلص من النيران بعد التنزه بطريقة سليمة وكاملة، عن طريق طمرها بالمياه أو التراب.

وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات عند التعامل مع مصادر الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.