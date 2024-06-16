مقتل جندي إسرائيلي من سلاح المهندسين بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الأحد، بمقتل جندي آخر من قواته في غزة، حيث ارتفع حصيلة قتلاه إلى 660 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأعلنت قوات الاحتلال مقتل الرقيب ياكير يعقوب ليفي جندي في الكتيبة الهندسية 601، لواء “مسارات الحديد” 401.

وشهدت رفح قصفا مكثفا، إضافة إلى شن الاحتلال غارات على شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين من اللواء الثامن في معارك شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أقر بمقتل 8 عسكريين جراء تفجير مدرعة في رفح، أمس السبت، وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها نفذت عملية مركّبة في الحي السعودي غرب المدينة.

ووُصفت حصيلة العملية إسرائيليا بأكبر خسارة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بينما لا يزال الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تداعيات العملية ويطرح تساؤلات بشأنها.