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أمانة عمان تغلق ملاحم وحظائر لمخالفات في الذبح

منذ 3 ساعات
أمانة عمان تغلق ملاحم وحظائر لمخالفات في الذبح

وطنا اليوم:نفذت دائرة الرقابة والتفتيش الصحية والمهنية في أمانة عمان، الأحد، عددا من الجولات التفتيشية على ملاحم وحضائر لبيع الأغنام، وقامت بإغلاق عدد منها بالشمع الأحمر بسبب مخالفات في عمليات الذبح ووجود بعض اللحوم الفاسدة بسبب سوء التخزين.
وأكد مدير الرقابة الصحية خلدون الهوادي، أن الأمانة ومنذ بدء موسم الأضاحي نشرت 15 فرقة تفتيشية في مختلف مناطق أمانة عمان لضبط عمليات الذبح والتعامل مع اللحوم.
وقال الهوادي إن الأمانة قامت بوقت سابق بنشر وتوزيع التعليمات والشروط لذبح وبيع الأضاحي على جميع المعنيين.


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