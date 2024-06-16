الجيش العراقي يُفشل هجوما لداعش شمالي بغداد

وطنا اليوم:أعلنت مصادر عسكرية عراقية، فجر اليوم الأحد، أن القوات العسكرية، تعرضت لهجوم من عصابة داعش الإرهابية، في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، مؤكدة أن الجيش تمكن من صد الهجوم وقتل إرهابي وإصابة آخر.

وذكر مصدر بالجيش العراقي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عناصر عصابة داعش الإرهابية، هاجمت نقطة للقوات العراقية، في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، مؤكدا أن القوات العسكرية تمكنت من إفشال الهجوم الإرهابي، وقتل أحد عناصر العصابة، وجرح آخر، مشيرا إلى أن القوات العسكرية، تقوم الآن بتنفيذ عملية عسكرية للبحث عن الإرهابيين، وإفشال مخططاتهم الإرهابية.