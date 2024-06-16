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هكذا استقبل نشامى الأمن العام المسافرين على الحدود

منذ 4 ساعات
هكذا استقبل نشامى الأمن العام المسافرين على الحدود

وطنا اليوم:استقبل نشامى الأمن العام العاملين في مركز حدود العمري، والمراكز التابعة لإدارة الإقامة والحدود، العائدين إلى أرض الوطن، وزوار المملكة، والضيوف، بالماء للتبريد عنهم، كما وزعوا مياه الشرب على المسافرين.
وعبر المسافرون عن اعتزازهم وشكرهم لهذه اللفتة الطيبة في ظل الأجواء الحارة جداً والصعبة خاصة على المسافرين لمسافات طويلة، وبما يعكس حسن تعامل واستقبال معهود عن رجال الأمن العام ومن مختلف التشكيلات الشرطية وفي الدفاع المدني، وقوات الدرك.


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