جمعية مربي المواشي: انخفاض الإقبال على الأضاحي مقارنة مع العام الماضي

وطنا اليوم:يُقبل الأردنيون إلى شراء الأضاحي، مع حلول عيد الأضحى المبارك، تيمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء لشعائر الله.

وتحظى الخراف البلدية تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، نظرًا لجودتها العالية مقارنة بالأضاحي المستوردة.

ويسعى مربو المواشي في الأردن إلى تسهيل عملية شراء الأضاحي من خلال تقديم خيارات دفع متنوعة، بما في ذلك التقسيط، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين ويسهل عليهم الاحتفال بالعيد بكل يسر وسهولة.

الى ذلك قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الأحد، إن الإقبال على الأضاحي أقل من العام الماضي.

وأضاف الكواليت أن الإقبال انخفض بنسبة تصل إلى 25% مقارنة مع العام الماضي حسب إحصائيات الحظائر والمزارع.

وأكد توفر الأضاحي البلدية والمستوردة، مشيرا إلى أن سعر المستورد يصل إلى 4.5 دينار للكيلو والبلدي إلى 5.5 دينار للكيلو.

وكان وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قد قال إن أسعار الخراف المحلية والمستوردة ستكون خلال عيد الأضحى بنفس معدل سعر العام الماضي، بواقع 200-250 دينارا للمحلي و160-220 دينارا للمستورد.

وأوضح الحنيفات أن 550 ألفا – 600 ألف رأس ماشية جاهز للعيد، علما بأن احتياجات السوق تصل إلى نحو 250-350 ألفا.