نيويورك تايمز: انفجار ناقلة الجند برفح صعّب العثور على الجثث

وطنا اليوم:أفاد مسؤولون عسكريون في تل أبيب، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن شدة انفجار ناقلة الجند في رفح جعلت التعرف على جثث الجنود أمرا صعبا.

من جهة أخرى قال ضابط في جيش الاحتلال لموقع واللا العبري، بأن العملية في رفح باتت في قلب الانتقادات في الميدان وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة.

وأضاف الضابط، أن هناك شعور بين ضباط في الاحتياط بأنه لا يوجد هدف واضح للعديد من المهام في قطاع غزة.

وذكر موقع واللا أن نمط عملية رفح يسير بشكل غير مكتمل وكان يجب أن تتم بشكل أسرع.